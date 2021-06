Real Madrid : La Liga ermöglicht Stadionbesuche – Real Madrid der große Verlierer?

In Spanien hat sich die Infektionslage so weit beruhigt, dass das Gesundheitsministerium weitere Lockerungen erlaubt. In der neuen Saison dürfen die Vereine aller Voraussicht nach wieder Zuschauer begrüßen. Für Real Madrid könnte dieser Schritt ein paar Wochen zu früh kommen.