Primera Division LaLiga-Aufsteiger verhandelt über Reinier-Leihe

Real Valladolid ist vor wenigen Tagen der direkte Wiederaufstieg in LaLiga gelungen. Präsident Ronaldo will seine Mannschaft für die kommende Saison rüsten und lässt offenbar seine hervorragenden Kontakte zu Ex-Klub Real Madrid spielen.

Wie die Marca berichtet, hat sich Valladolid in eine sehr gute Position gebracht, um Reinier (20) auszuleihen. Der LaLiga-Aufsteiger soll sich in der Vergangenheit schon mehrmals an diesem Geschäft probiert haben, ist mit seinen Bemühungen aber stets gescheitert.

Der Austausch zwischen Valladolid und Real sei zwar noch nicht über ein erstes Abtasten hinausgekommen. Es habe aber dazu geführt, dass bereits eine große Harmonie sowie die Bereitschaft zum Wechsel entstanden sei. Der FC Valencia und Betis Sevilla sollen ebenfalls Interesse signalisieren.