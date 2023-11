LaLiga-Boss Javier Tebas stichelt gegen Real-Präsident Perez

Während sich der Großteil der geplanten Gründungsmitglieder der Super League von dem Vorhaben der neuen Eliteliga mittlerweile distanziert hat - zuletzt auch Juventus Turin - wollen Barça und Real Madrid weiterhin eine Super League als Konkurrenz zur Champions League gründen.

Florentino Perez ist Gesicht und Drahtzieher des geplanten Wettbewerbs und wird deshalb häufig von Javier Tebas kritisiert. So auch jetzt wieder. Der Präsident von Real Madrid verfolge "ein anderes Konzept des Profifußballs als die meisten Vereine", so LaLiga-Boss Tebas. "Die große Mehrheit von uns glaubt an starke nationale Ligen".

Die Pläne von Perez nachzuvollziehen sei "sehr schwierig", da es sich "um so unterschiedliche Konzepte" handele. Daher sei es "unmöglich" auf einen Nenner zu kommen. Die Super League würde laut Tebas "für die nationalen Ligen den Ruin" bedeuten.