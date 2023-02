LaLiga-Boss: Kylian Mbappe und Erling Haaland könnten nur für Real Madrid spielen

Javier Tebas ist für seine scharfzüngigen Aussagen bekannt. Der Vorstand der spanischen Fußballliga wünscht sich in Kylian Mbappe und Erling Haaland zwei absolute Superstars in LaLiga, fügt hierzu aber an, dass beide nur zu Real Madrid wechseln könnten.

Um Kylian Mbappe und Erling Haaland hatte sich in der Vergangenheit oftmals ein Gerüchtekampf entfacht. Neben Real Madrid war es der FC Barcelona, der aus Spaniens Fußballelite mit den Ausnahmekönnern in Verbindung gebracht wurde.

Javier Tebas hätte freilich nichts dagegen, beide auf der iberischen Halbinsel künftig ihren Berufen nachgehen zu sehen. Der LaLiga-Boss macht in diesem Zusammenhang klar, dass Barça keine Chance auf eine Übernahme haben würde.

"Hoffentlich ist es irgendwann so, dass Mbappe und Haaland in LaLiga spielen", erklärt Tebas beim TV-Format El Chiringuito de Jugones, "aber diese beiden Spieler könnten nur bei Real Madrid sein. Die wirtschaftliche Situation des FC Barcelona würde es nicht erlauben, solche Spieler zu bekommen. Weder in dieser noch in der nächsten Saison. Ich halte das für unmöglich."