Real Madrid : LaLiga-Klub führt Gespräche wegen Isco Alarcon

Das Gerücht ist nicht unbedingt neu. Schon im Januar war Sevilla Interesse an Isco nachgesagt worden. Der 29-Jährige soll sich sehr gut vorstellen können, seine fußballerische Zukunft weiterhin in Spanien zu verbringen.

Iscos bei Real Madrid auslaufender Vertrag wird nicht verlängert, Trainer Carlo Ancelotti ist nicht bereit, ihm eine längerfristige Perspektive zu bieten. Das drückt sich an nicht einmal 350 Einsatzminuten in dieser Saison in allen Wettbewerben aus.

Da Isco unbestritten über ausreichend Qualität verfügt, um bei einem europäischen Topklub unterzukommen, wird sich der 38-fache Nationalspieler genug Zeit einräumen, um abschließend über seine Zukunft zu entscheiden. Sevilla steht jedenfalls parat.