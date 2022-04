LaLiga-Klub will Isco Alarcon eine Zukunft bieten

Real Madrid und Isco Alarcon gehen im Anschluss an diese Saison sehr wahrscheinlich getrennte Wege. Dem spanischen Fußballoberhaus könnte der offensive Universalspieler trotzdem erhalten bleiben.

Betis Sevilla signalisiert offenbar Interesse an einer Zusammenarbeit mit Isco Alarcon. Manuel Pellegrini hat gemäß Marca in der Geschäftsführung eine Verpflichtung des 30-Jährigen angeregt, die aber von der Teilnahme der Verdiblancos an der Champions League abhängig ist.

Die Gespräche über einen Sommertransfer nach Andalusien sollen bereits im Gange sein. Isco wolle unter Beweis stellen, dass er noch immer dazu fähig ist, im größten Wettbewerb des europäischen Klubfußballs abzuliefern. Sein Vertrag bei Real Madrid läuft aus und wird sehr wahrscheinlich nicht verlängert.