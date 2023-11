Lampard wollte Bellingham zum FC Chelsea holen, doch die Bosse lehnten ab

"Aber ich konnte es oben nicht schaffen – die Idee, 20 Millionen Pfund (rund 23 Mio. Euro, d. Red.) für jemanden in seinem Alter zu zahlen", habe er in der Führungsetage um den damaligen Klub-Besitzer Roman Abramovich trotz nachhaltiger Bemühungen nicht durchsetzen können.

Von allem, was danach passiert ist, beeindruckte den inzwischen vereinslosen Trainer. "Was er von da an gemacht hat, seine ganze Art, so wie er gespielt hat und mit Dingen umgegangen ist – die Welt liegt ihm zu Füßen. Wo ist seine Obergrenze? Im Moment scheint es keine zu geben", so der 45-Jährige.

Im Sommer zog Bellingham dann weiter. Real Madrid zahlte 103 Millionen Euro für die Dienste des englischen Nationalspielers. Bei den Königlichen hat er einen beeindruckenden Start hingelegt, kommt in 14 Spielen auf 13 Tore und drei Vorlagen und ist damit Reals bester Scorer.

Lampard prophezeit Bellingham große Zukunft für England

"Der Junge ist unglaublich. Zu gehen und das zu tun, was er in Madrid getan hat, mit all dem Druck, der in einem so großen Verein und in einer so großen Stadt in seinem Alter herrscht, ... unglaublich", schwärmt die lebende Chelsea-Legende.

Dass der 20-Jährige zudem die Zukunft der "Three Lions" ist, ist für Lampard unumgänglich. Der Der Champions-League-Sieger von 2012: "Ich habe seine Mutter und seinen Vater kennengelernt, er ist sehr bodenständig, er kann tun und lassen, was er will. Wenn England in den kommenden Jahren internationalen Erfolg hat, was meiner Meinung nach wahrscheinlich ist, wird er dabei eine absolut zentrale Rolle spielen."

Verwendete Quellen

transfermarkt.de