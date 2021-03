Real Madrid : Last-Minute-Treffer! Vinicius Junior rettet Real Madrid zum Jubiläum einen Zähler

Der brasilianische Flügelstürmer, in der zweiten Halbzeit für Isco in die Partie gekommen, erzielte in der 89. Spielminute den 1:1-Ausgleich für den Rekordmeister. Portu hatte die Gäste in Führung gebracht (55).

Real Madrid musste nach vier Siegen in Folge den ersten Punktverlust hinnehmen und ist mit 53 Zählern nur noch Dritter hinter Atletico Madrid (58, ein Spiel weniger) und Barcelona (53, deutlich besseres Torverhältnis).

Vinicius Junior war mit dem Unentschieden nicht zufrieden. "Wir sind traurig darüber, den benötigten Sieg verpasst zu haben. Wir wollten vor dem Derby fünf Siege in Serie haben. Das ist uns nicht geglückt", sagte der Torschütze.