Laudatio zum Karriereende: Toni Kroos würdigt Bale als "absolute Legende"

Der Kraichgauer hatte im Gegensatz zum Rest der Fußballwelt schon mit einem zeitnahen Karriereende Bales gerechnet. "Mir war immer bewusst, dass er auch jemand ist, wo es realistisch ist, dass er nicht ewig Fußball spielt", erklärte Kroos in seinem Podcast "Einfach mal Luppen".

Nach der WM in Katar, bei der Bale mit den Walisern in der Vorrunde ausgeschieden war, hatte Kroos offenbar an jedem Tag mit dem Rücktritt des Nationalspielers gerechnet. "Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die Weltmeisterschaft für ihn noch einmal extrem wichtig ist und wenn sie sich zum Beispiel nicht qualifiziert hätten, dann hätte es auch schon im Sommer passieren können."

Kroos: Bale oft über sich hinausgewachsen

Kroos stand mit Bale gemeinsam acht Jahre für Real Madrid auf dem Rasen und räumte mit ihm zahlreiche Titel ab. Diese Errungenschaften hob der Weltmeister von 2014 noch einmal hervor. "Wenn man sich anguckt, was er gewonnen hat, ist er eine absolute Legende. Unter anderem fünfmal die Champions League. Wales hat er auch zu großen Teilen allein geschultert, da ist er oft über sich hinausgewachsen", so Kroos.