Leere Versprechungen? Raul muss Real Madrid verlassen

Alberto Toril, der die Castilla-Mannschaft schon von 2011 bis 2013 betreute, soll Rauls Nachfolger werden. Zudem verfügt er über umfangreiche Erfahrung in der Leitung von La-Fabrica-Teams. Toril amtet seit dem Weggang von David Aznar in der vergangenen Saison als Technischer Direktor von Real Madrid Femenino.

Der Raul-Abgang ist durchaus pikant. Angeblich hatte er sich vertraglich zusichern lassen, dass er die Nachfolge von Zinedine Zidane nach dessen zweiter Amtszeit an der Concha Espina antreten wird. Real gelang es aber, Raul zu halten und dieser hatte sich dann darauf eingestellt, der Erbe von Carlo Ancelotti zu werden, der wiederum wohl noch die kommende Saison bleibt.

Jetzt ist Raul derjenige, der nicht mehr erwünscht ist. In seinem engsten Kreis soll der 45-Jährige immer gesagt haben, dass er in Spanien nur Real trainieren würde – in Europa käme noch der FC Schalke 04 infrage. Nun liege seine Zukunft wegen des Studiums seiner Kinder aber in den USA. Dort hatte Raul seine Karriere bei New York Cosmos ausklingen lassen.

Verwendete Quellen: Soy Madridista