Bayer Leverkusen schnappt sich ein großes Juwel von Real Madrid

Bei den Königlichen hätte der Spieler in der U17 gespielt, jedoch ist das Ligasystem in Spanien etwas anders geregelt. Melvin hätte gegen schwächere Teams gespielt. In Leverkusen ist es möglich, dass Melvin in der U17- oder U19-Bundesliga spielen und dort mehr gefordert wird. Dieser Deal ist nicht der erste zwischen den Blancos und Bayer 04 bzw. der Bundesliga.

Carvajal, Joselu, Iker Bravo spanische Talente begehrt in der Bundesliga

Den Anfang machte Dani Carvajal im Sommer 2012. Bei der Werkself spielte er sich mit starken Leistungen in seiner Debütsaison so in den Fokus, dass Real Madrid den Außenverteidiger im folgenden Sommer zurückholte. Seitdem ist er im Bernabeu als Rechtsverteidiger gesetzt.

Auch Neu-Real-Stürmer Joselu (33) wagte den Schritt von Real Madrids Zweitvertretung in die Bundeliga: Die TSG Hoffenheim ließ sich die Dienste im Jahr 2012 sechs Millionen Euro kosten, zwar konnte er bei Hoffenheim nicht komplett überzeugen, er zeigte aber bei seinen folgenden Bundeliga-Stationen in Hannover und Frankfurt seine Torgefährlichkeit. Mit weiteren starken Leistungen innerhalb Spaniens verdiente er sich in diesem Sommer einen Transfer zurück zu Real Madrid.

Aber auch die Königlichen wühlen gerne in der Bundesliga: Erst letzte Saison holte Real den spanischen Angreifer Iker Bravo (18) auf Leihbasis von Bayer 04 Leverkusen und verlängerte im Sommer die Leihe mit Kaufoption.

Zudem verpflichtete der Rekordmeister jüngst Jude Bellingham (19, kam von Borussia Dortmund) für mehr als 100 Millionen Euro. Zuvor unterschrieben bereits Spieler wie David Alaba oder Toni Kroos (beide FC Bayern) an der Concha Espina.

