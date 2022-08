Primera Division Leverkusen-Talent Iker Bravo entscheidet sich für Real Madrid

Bayer Leverkusen hatte für Iker Bravo in Zukunft eigentlich einen Platz bei den Profis vorgesehen, an dem hoffnungsvollen Sturmtalent sind aber einige Schwergewichte interessiert. Real Madrid erhält wohl den Zuschlag.

"Eine mögliche Lösung steht im Raum. Ich würde mich freuen, wenn er da bleibt", kommentierte Gerardo Seoane, Trainer von Bayer Leverkusen, Ende Juli die Causa Iker Bravo. "Aber wenn der Klub und der Spieler das Gefühl haben, dass eine andere Lösung in diesem Moment besser für seine Entwicklung wäre, überlegt man sich das."

Seoanes Hoffnung hat sich mittlerweile wohl in Luft aufgelöst. Bravo hat sich gemäß Relevo für einen Wechsel zu Real Madrid entschieden. Die Blancos würden darüber bereits in direktem Austausch mit Bayer Leverkusen stehen. Bravo sei zunächst im Castilla-Team eingeplant und könnte nebenher in der Youth League spielen.