Real Madrid : Lewandowski erklärt: Das gefällt mir an Karim Benzema am besten

Karim Benzema (33) ist derzeit wohl in der Form seines Lebens. Der Franzose beeindruckt Fans und Experten. Auch Robert Lewandowski hält enorm viel von dem französischen Nationalstürmer von Real Madrid.

Karim Benzema hat nach sechs Spieltagen der Primera Division bereits acht Tore und sieben Vorlagen gesammelt. So gut ist der Mittelstürmer noch nie in die Saison gestartet.

"Ich bewundere Karim nicht nur wegen der Tore, die er schießt, sondern auch deshalb, weil er seine Mannschaft so viel kombinieren lässt", schwärmte der Pole bei seiner Auszeichnung mit dem Goldenen Schuh als Europas bester Torjäger.

Weil PSG lockt: Real Madrid will mit Vinicius Junior verlängern

Lewandowski bewundert seinen Angriffskollegen aber nicht vorrangig für dessen Torgefahr. "Seine Arbeit für das Team ist das, was mir an ihm am meisten gefällt", gibt der ehemalige Dortmunder zu Protokoll. "Er ist ein großartiger Spieler."