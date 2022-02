Real Madrid : Linksverteidiger-Suche: Holt Real Madrid Fran Garcia zurück?

Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat es sich zur Aufgabe gemacht, im kommenden Sommer einen neuen Linksverteidiger zu rekrutieren. In den Überlegungen spielt offenbar auch der ehemalige Castilla-Spieler Fran Garcia eine Rolle.

Ferland Mendy soll zur kommenden Saison ein mindestens ambitionierter Konkurrent an die Seite gestellt werden. Seit Wochen dreht sich das Kandidatenkarussell. Einen konkreten Plan hat Real Madrid dafür zwar noch nicht ausgearbeitet, einige mögliche Transferziele bewegen sich aber bereits in der Umlaufbahn des spanischen Rekordtitelträgers.

Defensa Central zufolge gehört auch Fran Garcia dem Kandidatenkreis an. Der 22-Jährige ist an der Concha Espina ein alter Bekannter, lernte das Fußballer-Einmaleins in der Nachwuchsakademie der Blancos und absolvierte im Dezember 2018 sogar ein Spiel für die Profis.