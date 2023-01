Lockt Cristiano Ronaldo einen Europameister-Kumpel in die Wüste?

Ronaldo soll bei dieser Verpflichtung einen entscheidenden Beitrag leisten. Der Stürmer stand mit Pepe acht Jahre lange für Real Madrid auf dem Rasen. Das Duo feierte in Spanien gemeinsam unter anderem drei Meisterschaften und triumphierte ebenso oft in der Champions League.

Die Wunschkandidaten hören auf Namen wie Sergio Ramos (36) oder Luka Modric (37). Die Akteure haben neben ihren auslaufenden Verträgen obendrein ihr hohes Alter gemein, weshalb sie einem letzten und lukrativen Abenteuer nicht abgeneigt sein könnten.

Al-Nassr: Was läuft da mit Marco Reus?

Marcos Reus (33) steuert gleichermaßen seinem Karriereende entgegen. Der Kapitän von Borussia Dortmund denkt aber noch nicht daran, Schluss zu machen. Beim BVB ist Reus aufgrund seines Alters und seiner Verletzungsanfälligkeit nicht mehr unumstritten. Aus diesem Grund wurde ihm ein stark leistungsbezogener Kontrakt angeboten, der bei Reus wenig Begeisterung auslöst.

Laut Daily Mail steht der Angreifer bei Al-Nassr auf dem Zettel. Berater Dirk Hebel will aktuell nichts ausschließen. "Es ist doch ganz normal, dass andere Vereine Interesse haben an einem Spieler wie Marco, dessen Vertrag in sechs Monaten ausläuft", so Hebel im Gespräch mit der Bild am Sonntag. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien scheint in Bezug auf Reus momentan unrealistisch. Aber wer hätte vor ein paar Monaten gedacht, dass es Cristiano Ronaldo dorthin ziehen würde?

Verwendete Quellen: marca.com