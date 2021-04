Real Madrid : Luca Zidane hat mit Real Madrid noch nicht abgeschlossen

Nachdem er seine gesamte Ausbildung bei Real Madrid genoss, brach Luca Zidane im vorigen Sommer mit seinem Heimatklub. Eine Rückkehr zu den Blancos will der Torhüter nicht ausschließen.

Luca Zidane macht keinen Hehl daraus, dass er irgendwann einmal wieder für Real Madrid spielen möchte. "Madrid, Marseille oder die französische Nationalmannschaft?", fragt der junger Keeper bei ONDA CERO. "Ich habe das durchaus im Sinn. Wir dürfen jetzt aber nicht daran denken, sondern müssen arbeiten, lernen, Fehler machen ... in der Zukunft werden wir dann sehen."

"Ich möchte mich als Fußballer weiterentwickeln, um so weit wie möglich zu kommen", erklärt der 22-Jährige, der in der laufenden Saison erst acht Einsätze in der Meisterschaft vorweist. "Das Spielfeld ist bei Real Madrid das gleiche wie bei Rayo und wenn man darauf steht, ist es wert, alles zu geben."

Es deutet sich ein erneuter Wechsel im Sommer an, schließlich braucht Zidane in seinen jungen Jahren regelmäßige Spielpraxis, die er dauerhaft wohl nicht im Madrider Vorort zugesprochen bekommen wird.