Real Madrid : Lucas Vazquez: Immer mehr deutet auf Abgang hin - Real Madrid findet Nachfolger

Es ist zumindest der Plan von Real Madrid, den in wenigen Wochen auslaufenden Vertrag mit Lucas Vazquez zu verlängern. Doch nur weil die Klubseite seine Wünsche so formuliert, heißt es nicht, dass auch der facettenreiche Außenbahnspieler in diese Richtung denkt.

Tut er auch nicht. Wie die MARCA berichtet, hat Vazquez einen Vorstoß der Blancos zurückgewiesen. Demnach kommt für den 29-Jährigen ein Verzicht auf zehn Prozent seines aktuellen Gehalts nicht infrage.

In den vergangenen Monaten war stets von der Madrider Absicht berichtet worden, die auslaufende Zusammenarbeit noch mal erweitern zu wollen. Wieder und wieder war dabei erwähnt worden, dass Vazquez eine Gehaltsreduktion in Kauf nehmen müsse.

Weil sich in dieser seinen ein Engpass auf der Rechtsverteidiger-Position ergab, schulte Zinedine Zidane den eigentlich offensiver beheimateten Vazquez zum Defensivspieler um – und der Iberer wusste in vielen Fällen durchaus zu überzeugen.