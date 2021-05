Real Madrid : Lucas Vazquez: Kehrtwende im Vertragspoker mit Real?

Dass Real Madrid die in wenigen Wochen auslaufende Zusammenarbeit mit Lucas Vazquez unbedingt verlängern möchte, ist ein offenes Geheimnis. Der 29-Jährige sträubte sich allerdings bisher, wegen der Corona-Pandemie Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen.

Laut AS hat Vazquez Atletico Madrid inzwischen eine Absage erteilt. Überraschend soll der vielseitige Außenbahnspieler nun kurz davor stehen, seinen Real-Kontrakt doch noch zu verlängern. Auf drei Jahre soll die neue Vereinbarung ausgelegt werden.

Die Blancos haben in Sachen Gehalt, also dem Knackpunkt in den zuletzt stockenden Verhandlungen, angeblich noch mal nachgebessert und offerieren Vazquez nun fünf statt bisher 3,5 Millionen Euro jährlich.