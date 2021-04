Real Madrid : Luka Jovic: "Jeder weiß, dass ich offiziell Spieler von Real Madrid bin"

Derzeit ist Luka Jovic (23) von Real Madrid an Eintracht Frankfurt verliehen. Am Ende der Spielzeit läuft die Vereinbarung aus. Danach geht es für den Serben zurück nach Madrid.

"Jeder weiß, dass ich offiziell Spieler von Real Madrid bin, wohin ich auch am Ende der Saison zurückkehren werde", erklärte der 23-jährige Mittelstürmer der BILD-ZEITUNG.

Real Madrid hatte für Jovic 2019 mehr als 60 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch von Eintracht Frankfurt gelegt. An der Concha Espina wollte es für den Serben aber gar nicht laufen. Im Januar 2021 folgte eine Leihe zurück in die Bundesliga.

Mit drei Toren und einer Vorlage in zwölf Einsätzen hat Jovic in kurzer Zeit bereits bessere Werte als beim spanischen Rekordmeister zu bieten. Einen Verbleib in Hessen schließt er nicht aus: "Eintracht ist für mich ein besonderer Verein in jeder Hinsicht." Wie es für ihn weitergehe, entscheide sich aber erst "in ein paar Monaten".