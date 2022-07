Serie A Luka Jovic vor Florenz-Wechsel: Vater stichelt gegen Real Madrid

Luka Jovic wird aller Voraussicht nach in Kürze in der Toskana seinem Dienst nachgehen. Sein Transfer zum AC Florenz steht unmittelbar bevor. Real lässt den Serben ablösefrei ziehen und sichert sich lediglich eine 50-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung.

Bei Real Madrid bekam Jovic nur wenig Chancen, von Beginn an aufzulaufen. Das soll in der Serie A anders werden. "Die Fiorentina ist der richtige Wechsel", erklärte Jovics Vater Milan laut Tuttomercatoweb in einem Interview in Serbien.