Luka Jovic will Real Madrid verlassen – Bundesliga statt Premier League?



Andre Oechsner

Luka Jovic fristet bei Real Madrid auch im dritten Jahr ein Reservistendasein. Der Stürmer strebt daher einen Wechsel an, am liebsten zurück in die Bundesliga.

Geblendet von der ohne Frage grandiosen Möglichkeit, für Real Madrid zu spielen, hat Luka Jovic seine Karriere aufs Spiel gesetzt. Nach seinem 2019er-Wechsel an die Concha Espina tritt der 24-Jährige sportlich überhaupt nicht mehr in Erscheinung. Einem Sky-Bericht zufolge will er den spanischen Rekordmeister deshalb verlassen, und zwar im kommenden Sommertransferfenster. Eine Veränderung in die Premier League sei nicht das, was Jovic anstrebe, stattdessen wolle er zurück in die Bundesliga.

Dort hatte der serbische WM-Teilnehmer in Diensten von Eintracht Frankfurt seine besten Karrierejahre, hatte aber schon während seiner Leihrückkehr in der zweiten Hälfte der Saison 2020/21 offenbart, dass der Real-Wechsel seiner Karriere offenbar nachhaltig geschadet hat.

