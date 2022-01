Real Madrid : Luka Modric äußert sich zur geplanten Vertragsverlängerung

Für Luka Modric gibt es nicht mehr viel zu rütteln an seinem Entscheid, den bei Real Madrid in weniger als einem halben Jahr auslaufenden Vertrag noch mal zu verlängern.

"Ich bin mir sicher, dass wir eine Einigung hinbekommen werden", sagte Modric im Anschluss an das gewonnene Finale in der Supercopa gegen Titelverteidiger Athletic Bilbao (2:0). "Es wird zwei Minuten dauern. Mein Wunsch ist bekannt. Ich hoffe, der Klub will das auch."