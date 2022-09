Real Madrid Luka Modric: Kroatien-Arzt enthüllt Zukunftsentscheidung

Luka Modric ist auch im Spätherbst seiner Karriere für Real Madrid nahezu unverzichtbar. An seinen unlängst um eine Saison verlängerten Vertrag könnte der Fußballsaurier sogar noch ein Jahr dranhängen.

Deutet sich an, dass Real Madrid noch mindestens zwei Jahre seine Freude an Luka Modric haben wird? Immerhin scheint es tatsächlich so, als würde der Mittelfeldstar über die kommende Weltmeisterschaft hinaus für Kroatien spielen.

Dr. Zoran Bahtijarevic, begleitender Arzt der kroatischen Nationalmannschaft, sagt dem Portal 24sata.hr, als Modric zum Thema wird: "Er hat sich dazu entschieden, bis zur Europameisterschaft 2024 bei der kroatischen Nationalmannschaft zu bleiben."

Eigentlich war fest davon ausgegangen worden, dass Modric mit der Weltmeisterschaft in Katar in diesem Winter sein letztes großes Turnier spielen wird. Dem scheint aber nicht so.