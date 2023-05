Luka Modric lässt Zukunft bei Real Madrid plötzlich offen – und stärkt Carlo Ancelotti

Luka Modric hatte am Mittwoch keine Lust, sich zu seiner Zukunft bei Real Madrid zu äußern. Er wurde auf die Veteranen angesprochen und auf die Möglichkeit, dass sich die Mannschaft in einem Erneuerungsprozess befindet, bei dem die älteren Spieler den jüngeren Platz machen. Ist dieser Zyklus nun zu Ende?

"Ich denke, der Trainer verdient es, weiterzumachen. Daran habe ich keine Zweifel. Seit er in seiner zweiten Amtszeit hier ist, hat er jeden Titel gewonnen. Diese Saison, bis zur Weltmeisterschaft, waren wir sehr gut", so Modric. "Dann hatten wir vielleicht in LaLiga eine Niederlage, mit der wir nicht gerechnet hatten. Aber im Pokal und in der Champions League haben wir bis heute sehr gut abgeschnitten. Für mich gibt es keinen Zweifel an seiner Kontinuität. Er verdient sie für alles, was er tut."

Zuletzt gab es Gerüchte darüber, dass Ancelotti trotz seines noch bis 2024 datierten Arbeitsverhältnisses in diesem Sommer vorzeitig gehen muss, wenn das sportliche Abschneiden nicht den Erwartungen entspricht. Bis auf den Gewinn der FIFA Klub-WM und der Copa del Rey bleibt Real in dieser Saison ohne Titel.