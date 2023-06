Luka Modric lehnt fÃ¼r Real Madrid lukrative Saudi-Offerte ab

Luka Modric legt für diese Woche den Fokus auf das Halbfinale in der Nations League gegen die Niederlande (Mittwoch, 20.45 Uhr). Für die Zeit danach, am Sonntag steht für ihn womöglich noch das Endspiel mit Kroatien an, ist eine Entscheidung über seine Zukunft bei Real Madrid geplant.

Wie die Marca berichtet, hat Modric ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien abgelehnt. Demnach hat ihm der Al-Ahli SFC ein jährliches Salär von stolzen 80 Millionen Euro offeriert, was ungefähr dem Siebenfachen von dem entspricht, was er an der Concha Espina verdient.

Dem Bericht zufolge widersteht Modric den Avancen aus dem Emirat, weil er noch immer die klare Vorstellung hat, seine Karriere in Madrid zu beenden. Um den 20. Juni herum sei seine Rückkehr in die spanische Landeshauptstadt geplant. Dann sollen alle Formalitäten geklärt werden.

Modric ist trotz seines hohen Alters, er wird im September 38 Jahre alt, noch immer unumstrittener Stammspieler bei den Blancos, was 52 Pflichtspiele mit über 3.000 Einsatzminuten eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Verwendete Quellen

Marca