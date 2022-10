Luka Modric macht nach der WM 2022 Schluss

Luka Modric will bei Real Madrid weitermachen

Auf Vereinsebene hat der 37-Jährige allerdings noch nicht genug. Übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien zufolge wird der Regisseur seinen Ende Juni kommenden Jahres auslaufenden Vertrag um eine Spielzeit verlängern.

Dass er es noch draufhat, bewies der Edeltechniker zuletzt gegen den FC Sevilla. Beim 3:1 trug er sich in die Torschützenliste ein. Einen Torschützen in einem so hohen Alter gab es in der langen und ruhmreichen Historie von Real Madrid zuvor erst zwei Mal: Vereinslegende Alfredo Di Stefano traf im Alter von 37 Jahren und 255 Tagen, Ferenc Puskás hält den Rekord für den ältesten Real-Torschützen mit 38 Jahren und 233 Tagen.