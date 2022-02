Real Madrid : Luka Modric rätselt über Karriere-Ende: "Je später, desto besser"

Luka Modric lässt offen, wie lange er seine aktive Karriere fortsetzen wird. "Ich weiß es wirklich nicht", sagt er im Gespräch mit der AS. "Ich weiß nicht, bis zu welchem Jahr ich spielen werde, 40 oder so, wir werden sehen. Ich muss Schritt für Schritt vorgehen und genießen, was ich tue."

Sein Vertrag bei Real Madrid endet in weniger als einem halben Jahr, die Blancos arbeiten an einer Verlängerung um mindestens eine Saison. Körperlich und geistig, so Modric, fühle er sich sehr gut. "Ich bin in einem sehr großen Verein, zweifellos dem besten der Welt, und ich arbeite daran, dieses Niveau so viele Jahre wie möglich zu halten."