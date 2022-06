Primera Division Luka Modric: Verlängerung bei Real Madrid wird am Mittwoch beschlossen

Luka Modric und Real Madrid stehen dicht davor, ihre Zusammenarbeit noch mal zu verlängern. Darüber sind sich in Spanien, unter anderem das Radionetzwerk Cadena COPE, alle einig.

An diesem Mittwoch soll die Verlängerung in einem "privaten Akt" offiziell vollzogen werden. Modrics Vertrag wäre in wenigen Wochen ausgelaufen, mit seiner Unterschrift bindet er sich für eine weitere Saison an den Sieger der Champions League.

Modric feiert in diesem Sommer sein zehnjähriges Dienstjubiläum. Während seiner Zeit in Madrid hat er 20 Titel gewonnen, darunter fünfmal die Champions League. Im September wird Modric 37 Jahre alt, mit Kroatien spielt er im Winter die Weltmeisterschaft – sein letztes großes Turnier.