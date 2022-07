Real Madrid Luka Modric vermisst Sergio Ramos

Luka Modric wechselte 2012 von Tottenham zu Real Madrid. Sergio Ramos war dem Kroaten von Anfang an ein Freund. "Vom ersten Tag an war er mir nahe, er hat mir geholfen, mich bei Real Madrid zu integrieren, er hat mich ermutigt und an mein Potenzial geglaubt", sagte der Mittelfeldregisseur.

"Wir wurden gute Freunde, unsere Familien trafen sich und wir verbrachten die Sommer zusammen. Wir sprechen immer noch jeden Tag miteinander, zumindest schreiben wir uns Nachrichten. Ich vermisse es, mit ihm abzuhängen, aber so ist das im Fußball", so Modric weiter.