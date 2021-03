Real Madrid : Luka Modric: Warum sein Wechsel zum FC Bayern scheiterte

Im Laufe der Jahre kommen immer mal wieder Storys auf, die auf Beinahetransfers von Spielern hinweisen. So auch im aktuellen Fall Luka Modric, der vor rund fünf Jahren fast beim FC Bayern gelandet wäre.

Der 2016 den FC Bayern trainierende Carlo Ancelotti wollte Luka Modric angeblich an die Säbener Straße holen. So berichtet es zumindest das Onlineportal THE ATHLETIC, das zugleich von konkreten Verhandlungen zwischen den Parteien schreibt.

Ancelotti trat in jenem Sommer das Traineramt bei den Bayern an und hatte scheinbar im Sinn, mit Modric einen alten Bekannten in sein neues Team zu integrieren. Die beiden Protagonisten kannten sich noch aus ihrer gemeinsamen Schaffenszeit bei Real Madrid (2013 bis 2015).