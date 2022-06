Real Madrid Lukas Modric erzürnt Madridistas mit Aktion bei der Nationalmannschaft

Durch sein Elfmetertor avancierte Luka Modric im Duell zwischen Frankreich und Kroatien (0:1) zum Matchwinner. Während viele Zuschauer auch danach noch über den zweifelhaften Strafstoß diskutierten, störten sich die Fans von Real Madrid an einer Aktion, die im Spielertunnel ablief.

Dort steuerte Modric nämlich auf Kylian Mbappe zu, um den gefeierten Angreifer um sein Trikot zu bitten. Nach einer freundschaftlichen Umarmung erfüllte der 23-Jährige seinem Gegenüber diesen Wunsch und machte ihn damit unbewusst zum Buhmann.

Viele Real-Fans sehen in Mbappe nach seinem unrühmlichen Beinahe-Transfer immer noch eine Persona non grata. Nach dem Trikot-Tausch geriet Modric auf Social Media in einen ausgewachsenen Shitstorm. Doch auch im Fernsehen schlug dem Mittelfeldspieler eine Menge Antipathie entgegen.

Journalist Josep Pedrerol tobte in der beliebten Show El Chiringuito regelrecht. "Wisst ihr, dass Mbappe alle Madrilenen ausgelacht hat? Und Modric, Anführer von Real Madrid, fragt ihn nach seinem Trikot! Findet ihr nicht, dass das schrecklich ist?"