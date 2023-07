"Mach das nicht mehr!" Jude Bellingham bekommt ersten Rüffel von Carlo Ancelotti

Jude Bellingham (r.) steht seit Kurzem in Diensten von Real Madrid - Foto: / Getty Images

Die Beziehung zwischen Carlo Ancelotti und Jude Bellingham war in diesen ersten Wochen außergewöhnlich. Der Trainer von Real Madrid verzichtet deshalb aber nicht darauf, seinen Neuzugang zurechtzuweisen.

Jude Bellingham erhält gerade einen Crashkurs. In den Trainingseinheiten bei seinem neuen Klub Real Madrid versucht Carlo Ancelotti, den Neuzugang so schnell es geht an seinen Spielstil zu gewöhnen.

Jude Bellingham bei Real Madrid im Crashkurs

Ancelotti fordert von Bellingham, so berichtet es das Portal Defensa Central, im Ballbesitz viel höher zu stehen und gleichzeitig in seinen Defensivaktionen mehr Engagement zu zeigen. Dabei holte sich Bellingham in einer Trainingseinheit seinen ersten Rüffel von Ancelotti ab.

"Mach das nicht mehr", so Ancelotti zu Bellingham, der die Anweisungen seines neuen Trainers noch nicht zu dessen vollständiger Zufriedenheit erfüllen kann, was allerdings normal ist nach einer so kurzen Zeit.