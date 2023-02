Machtverschiebung im Wetteifern um BVB-Star Jude Bellingham

Der erfolgreichste Verein Europas könne bei den aktuell gehandelten Zahlen schlicht nicht mithalten. "Real besteht darauf, dass sie eine Zahl haben – die viel niedriger ist als die 150 Millionen Euro, die Dortmund will – die sie für diesen Deal nicht überschreiten werden", berichtete Ornstein.

David Ornstein, Korrespondent für The Athletic, kennt den Grund für die Zurückhaltung der Königlichen. "Klubnahe Quellen bestehen darauf, dass sie wegen der Finanzen fast keine Chance haben, den Deal abzuschließen; sie haben letztes Jahr eine ähnliche Botschaft abgegeben, als sie das Gefühl hatten, Erling Haaland sei nicht mehr erreichbar."

FC Liverpool nun Favorit auf Bellingham-Verpflichtung?

Neben Real Madrid zeigte der FC Liverpool das größte Interesse an Bellingham. Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp ist überaus angetan vom Engländer und würde ihn mit Freude an die Anfield Road locken.

Liverpools momentane Krise soll sich nach Informationen des Mirror allerdings auch auf die Jagd nach Bellingham auswirken. Sollten die Reds, die zurzeit im Mittelfeld der Premier League festhängen, die Champions-League-Ränge verpassen, fehlt es am nötigen Geld, um den Dortmunder zum LFC zu holen.

Im Endspurt muss Kloppo demnach noch einmal mächtig zulegen. Zuletzt gelangen in der Liga immerhin mal wieder zwei Siege, bevor es im Achtelfinalhinspiel der Königsklasse eine brutale 2:5-Heimniederlage gegen Real Madrid setzte. Die Gastgeber führten zwischendurch sogar mit 2:0, gaben das Heft im Anschluss aber größtenteils aus der Hand. Am Samstag ging es für Liverpool in der Liga mit einem torlosen Unentschieden gegen Crystal Palace weiter.