Real Madrid : Carlo Ancelotti erlebt bei Jubiläumssieg "zehn ängstliche Minuten"

Der Underdog ließ sich vom Rückstand nicht unterkriegen und kam in der 76. Minute zum Anschlusstreffer. Von da an mussten die Madrididistas zittern. "Als sie getroffen haben, waren es für uns zehn ängstliche Minuten, wir haben gelitten", gestand Ancelotti ein.

Dass es in der Nachspielzeit nicht mehr zum Ausgleich kam, war auch Toni Kroos zu verdanken. Der Weltmeister von 2014 klärte einen Ball in der 92. Minute vor der Linie und avancierte damit zum Man of the Match.