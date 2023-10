Manchester City baggert an Superstar von Real Madrid - Wechsel unwahrscheinlich

Wagt Toni Kroos nochmal ein neues Abenteuer in seiner Fußballer-Karriere? Einem spanischen Portal zufolge soll Manchester City an dem Weltmeister von 2014 interessiert sein.

Bahnt sich ein Sensations-Wechsel an? Mit 33 Jahren befindet sich Toni Kroos langsam, aber sicher im Herbst seiner Karriere. Den Großteil davon verbrachte er in Spanien bei Real Madrid, einem, wenn nicht dem größten Klub der Welt. Doch scheinbar könnte es den Deutschen im kommenden Jahr in ein neues Land zur vielleicht besten Mannschaft der Welt verschlagen. Dem spanischen Portal "Defensa Central" zufolge soll Manchester City Kroos im kommenden Jahr verpflichten wollen.

Pep und Kroos kennen sich vom FC Bayern

Dem Bericht zufolge plane City, Kroos einen Vertrag mit großer Gehaltserhöhung anzubieten. Derzeit soll der im Greifswald geborene Profi rund neun Millionen Euro verdienen, die Skyblues wollen 15 Millionen Euro bieten. Sportlich würde ein Wechsel nach Manchester ein Wiedersehen mit Pep Guardiola bedeuten, der als großer Fan von Kroos gilt. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern, wo sie 2014 ein Jahr zusammengearbeitet hatten.

Kroos erteilte Wechsel deutiche Absage

Ab Januar darf Kroos, sofern er bis dahin nicht bei Real verlängert hat, mit anderen Vereinen sprechen. Dass er das tut, ist aber sehr unwahrscheinlich. Der Weltmeister von 2014 versicherte in den vergangenen Jahren schon mehrfach, dass Real Madrid sein letzter Profiverein sein werde. Der Greifswalder und seine Familie fühlen sich in Spaniens Hauptstadt rundumwohl. Auch nach der Karriere steht ein Verbleib in Madrid an.

