Vertrag bis 2023 beim BVB : Marcelo-Vermächtnis: Real Madrid behält Raphael Guerreiro im Blick – auch Barça im Rennen

"Wenn ein anderer großer Verein kommt, denke ich natürlich nach. Aber ich sehe meine Zukunft aktuell in Dortmund und nicht woanders", sagte Raphael Guerreiro im Interview mit Sport1. Et voila: Nach einem Bericht des Portals Defensa Central, das sich auf "mehrere Meldungen" stützt, schmachten sowohl Real Madrid als auch der FC Barcelona nach dem Außenverteidiger von Borussia Dortmund.

Der BVB sei demnach bereit, sich mit Real an einen Tisch zu setzen, um über einen allfälligen Wechsel zu verhandeln. Das Preisschild wird sogleich mitgeliefert und liegt bei nur 30 Millionen Euro. Guerreiros Vertrag in Dortmund läuft 2023 aus, so dass der BVB im Sommer im Fall der Fälle über einen Verkauf entscheiden muss. Vor allem dann, sollten Real und Barça tatsächlich ernst machen.