Real-Legende Marcelo: Wechselbad der Gefühle in Brasilien

Aufgrund der immer wiederkehrenden Blessuren wurde Kritik am Fitnesszustand und der Qualität des Brasilianers immer lauter. Jedoch zeigt die Leistungskurve in den letzten drei Spielen beim 58-maligen Nationalspieler nach oben. Marcelo konnte ohne körperliche Probleme teilnehmen. Beim wichtigen Sieg gegen Internacional konnte Marcelo sogar das erste Mal ein Spiel über die volle Dauer bestreiten und überzeugte auf dem Platz.

In der Defensive agierte er aggressiv gegen den Ball und eroberte immer wieder Bälle zurück, in der Offensive kurbelte er das Angriffsspiel Fluminenses immer wieder in seiner gewohnten Manier an, wenn er als Linksverteidiger mit seiner überragenden Technik als verkappter Spielmacher agiert.

Nicht nur mit seiner Performance gegen und mit dem Ball war der Linksfuß entscheidend, sondern er war es auch, der den entscheidenden Treffer per Eckstoß vorbereitete. Die Fans des brasilianischen Traditionsvereins werden hoffen, dass Marcelos körperliche Probleme überstanden sind und er weiter an diesen Leistungen anknüpfen kann und der Klub eine erfolgreiche Saison spielen kann.

Zwar steht Fluminense in der Liga mit schon zwölf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Botafogo auf Platz vier und hat nur wenige Aussicht auf den Meistertitel, aber in der Copa Libertadores haben sie noch alle Chancen. Im Achtelfinale warten die Argentinos Juniors als Gegner.