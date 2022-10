Carlo Ancelotti stellt Edeljoker Marco Asensio mehr Spielpraxis in Aussicht

Gegen den FC Elche kam Marco Asensio (26) am Mittwoch einmal mehr zu einem Kurzeinsatz für Real Madrid. Der Torschütze zum 3:0-Endstand ist bei den Königlichen im Augenblick nur für die Rolle des Einwechselspielers vorgesehen. Sein Trainer machte ihm nach der Partie Hoffnung auf Besserung.

Carlo Ancelotti (63) kam im Interview mit der AS nicht um die Personalie Marco Asensio herum. Der Kontrakt des Rechtsaußen läuft zum Saisonende aus, was der Coach durchaus auf dem Schirm hat. "Wir haben nicht über die Vertragsfrage mit Asensio gesprochen. Er hat wenig gespielt, aber wenn er es tut, zeigt er, dass er es kann", so der Italiener.

Obwohl Asensio nur zehn Minuten auf dem Feld stand, beeindruckte er Ancelotti mit seiner Performance. Genügend für einen Startelf-Einsatz in absehbarer Zukunft? "Er war entscheidend und wird in Zukunft mehr Minuten haben und nach der WM werden wir über seine vertragliche Position sprechen", versicherte der Trainer der Madrilenen.

Vor den Gesprächen im Januar müsste sich für Asensio allerdings eine signifikante Trendwende in Bezug auf seine Spielzeit abzeichnen. In der aktuellen Saison kommt er erst auf 114 Einsatzminuten. In sieben Begegnungen stand der Offensivspieler erst gar nicht im Kader der Königlichen.