Ex-Berater Horacio Gaggioli Bleibt Marco Asensio? "Real Madrid hat das letzte Wort"

Marco Asensio steht bei Real Madrid nur noch bis 2023 unter Vertrag. In der jüngeren Vergangenheit deutete vieles auf einen Wechsel hin. Der ehemalige Agent des Spaniers glaubt dennoch an die Chance auf eine Verlängerung bei den Königlichen.

Der AC Milan soll beispielsweise bei Mendes angeklopft haben, um wegen seines neusten Klienten vorzufühlen. Auch Liverpool wird Interesse nachgesagt. Der Spanier soll eine Anstellung in der Lombardei wegen besserer Aussichten auf einen Stammplatz bevorzugen.

Real Madrid legt unterdessen sehr viel Geduld an den Tag. Coach Carlo Ancelotti baute in der Liga regelmäßig auf Asensio. In der Champions League war der 26-Jährige – wie im Finale gegen Liverpool – hingegen häufig zum Zusehen verdammt. Ob ihm diese Perspektive, bei aller Liebe zum Klub, in Zukunft reichen wird?