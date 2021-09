Real Madrid : Marco Asensio im Winter weg? FC Arsenal drängt auf Januar-Transfer

Noch weiß niemand so recht, wie es mit Marco Asensio bei Real Madrid weitergehen wird. Carlo Ancelotti höchstpersönlich verhinderte in diesem Sommer den Abgang Asensios, dem so einige Angebote von großen Klubs vorlagen. Unter anderem vom FC Arsenal.

Wie die Mundo Deportivo mit Verweis auf die britische Sun berichtet, sind die Gunners weiterhin daran interessiert, mit Asensio zusammenzuarbeiten. Vor allem Trainer Mikel Arteta sei ein großer Fan seines Landsmanns und dränge die Führungsetage darauf, einen Transfer im Januar einzufädeln.