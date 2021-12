Real Madrid : Marco Asensio lässt Zukunft bei Real Madrid offen

Marco Asensio ist natürlich nicht zufrieden mit den Spielanteilen, die er bei Real Madrid erhält. Deshalb will er sich auch nicht abschließend zu seiner Zukunft beim Rekordmeister äußern.

Nach aktuellem Stand ist sich Marco Asensio noch nicht im Klaren darüber, ob er längerfristig für Real Madrid auflaufen wird.

"Um ehrlich zu sein ist es noch zu früh, um darüber zu sprechen", erklärt Asensio in einem Interview mit Movistar+. "Ich will mein Bestes geben, wenn ich auf dem Platz stehe, mich amüsieren, so wie ich mich jetzt amüsiere, Kontinuität haben und dann werden wir sehen, wie es weitergeht."