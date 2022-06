Primera Division Marco Asensio möchte bei Real Madrid bleiben, aber...

Marco Asensio spielte in der jüngst abgeschlossenen Saison nur eine Nebenrolle bei Real Madrid. Grundsätzlich möchte er bei den Blancos bleiben, wird seine Entscheidung aber vor allem an die ihm übertragenen Einsatzzeiten koppeln.

Ziemlich überraschend hatte Luis Enrique vor Kurzem Marco Asensio ein Mandat im Kader der spanischen Nationalmannschaft für die kommenden Aufgaben in der Nations League gewährt. Im Lager der iberischen Auswahl muss sich der 26-Jährige auch Gedanken um seine Klubzukunft machen.

Asensios Vertrag bei Real Madrid läuft 2023 aus, in den kommenden Wochen muss also eine Entscheidung getroffen werden. Im Interview mit Cadena SER unterstreicht Asensio, dass er gerne weiterhin für den spanischen Rekordmeister spielen und seinen Vertrag verlängern würde. Es gibt aber einen Haken.

"Ich möchte aber auch in allem wachsen und das ganze Jahr über Kontinuität haben, nicht nur drei oder vier Monate", sagt Asensio, der damit seine schwankenden Einsatzzeiten in der vergangenen Saison meint. Lediglich knapp über 2.000 Minuten absolvierte er in 42 Pflichtspielen – zu wenig für seine Ansprüche.