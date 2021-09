Real Madrid : Marco Asensio schlug Topangebote aus England und Italien aus

Bei Real Madrid fragten im Sommer zwei Spitzenvereine für Marco Asensio an. Sowohl die Tottenham Hotspur als auch der AC Milan zeigten großes Interesse am 25-Jährigen. Dieser lehnte allerdings alle Offerten ab, weil er sich bei den Königlichen durchbeißen möchte.

In dieser Spielzeit will der Offensivspieler wieder ins erste Glied rücken. Bei Olympia, wo er mit den Spaniern die Silbermedaille holte, bewies er, dass mit ihm wieder zu rechnen ist. In der stark besetzten Angriffsreihe der Königlichen wird es trotzdem nicht leicht, Einsatzzeiten zu bekommen.