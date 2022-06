Real Madrid Marco Asensio zu Manchester United? Berater arbeitet angeblich an Transfer

Bei Manchester United steht derzeit eine größere Kaderrenovierung an. Auch in der Offensivabteilung. Edinson Cavani, Paul Pogba und Jesse Lingard sind bereits weg. Neu hinzukommen soll indes offenbar Marco Asensio (26) von Real Madrid.

Manchester United zeigt nach Informationen von El Chiringuito Interesse an einer Verpflichtung von Marco Asensio. Der Berater des offensiven Mittelfeldspielers, Jorge Mendes, arbeite an einem Wechsel zu den Red Devils, heißt es in der spanischen Fußball-Talkshow.

"Ich habe noch ein Jahr Vertrag"

Asensios Vertrag in der Concha Espina ist nur noch ein Jahr gültig. Vertragsverlängerung oder Verkauf? Wie es für den gebürtigen Mallorquiner weitergeht, ist offen. "Wir reden darüber, ob ich gehe oder nicht. Aber ich habe noch ein Jahr Vertrag", erklärte der Nationalspieler jüngst laut der Sporttageszeitung AS.

Asensio hat nach langwierigen Verletzungsproblemen wieder in die Spur gefunden und eine überwiegend gute Saison gespielt. Allerdings pendelte er zwischen Startelf und Ersatzbank, als Stammspieler kann er sich nicht bezeichnen.