Marco Asensio: Zukunft bei Real Madrid bleibt ungewiss

Der AC Mailand soll gesteigertes Interesse an der Verpflichtung von Marco Asensio signalisieren. Real Madrid besteht wohl nicht unbedingt auf die Fortführung der Zusammenarbeit.

Carlo Ancelotti würde Marco Asensio keine Steine in den Weg legen, sollte dieser mit einem Wechselwunsch bei Real Madrid vorstellig werden. Sonst würde der Blancos-Trainer im Interview mit dem italienischen Radio Rai deutlicher kommunizieren.

"Asensio hat große Qualität", sagt Ancelotti zwar, schließt aber an: "Ich weiß nicht, was mit seiner Zukunft passieren wird." Der Austausch mit dem Verein bezüglich einer Vertragsverlängerung laufe aber. "Er hilft der Mannschaft immer", so Ancelotti.