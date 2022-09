Real Madrid Mariano Diaz wird Inter und Milan angeboten

Mariano Diaz steht kommenden Sommer ablösefrei auf dem Markt. Das macht den Stürmer von Real Madrid allerdings offenbar für zwei Topvereine aus der Serie A nicht attraktiver.

Die Entourage von Mariano Diaz plant schon für die Zeit nach Real Madrid. Nach FC Inter News-Informationen ist der 29-Jährige den beiden Topklubs Inter Mailand und AC Mailand angeboten worden. Weder der eine noch der andere Teilnehmer der Serie A soll allerdings Interesse an einer Übernahme signalisieren.

Diaz sollte den königlichen Verein eigentlich schon in diesem Sommer verlassen. Real hätte aufgrund des auslaufenden Vertrags in den vergangenen Wochen letztmals eine angemessene Ablöse generieren können. Es fand sich jedoch kein passender Abnehmer.

Wie in den vergangenen Jahren ist auch in dieser Saison klar ersichtlich, dass Diaz an der Concha Espina keine Chance hat, auf regelmäßige Einsatzzeiten zu kommen. In allen Wettbewerben stand der Stürmer gerade mal fünf Minuten auf dem Feld.