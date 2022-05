Real Madrid Mariano Diaz hat Real Madrid satt – Fenerbahce lockt

Mariano Diaz (28) verweigerte in den vergangenen Transferperioden beharrlich einen Abschied aus dem Bernabeu, nun plant der Mittelstürmer seinen Weggang. Zieht es Mariano an den Bosporus?

Real Madrid versucht seit Jahren, Mariano Diaz zu Geld zu machen. Der Angreifer, der nach einer starken Saison bei Olympique Lyon 2017/2018 für 21 Millionen Euro zurück an die Concha Espina geholt wurde, lehnte aber alle Anfragen ab und ertrug wohl auch dank seines besten dotierten Vertrags seine Bankdrücker-Rolle.

Doch wie das französische Onlineportal Footmercato in Erfahrung gebracht haben will, hat der 28-Jährige seine Situation in Madrid satt. Die geringe Einsatzzeit – unter Carlo Ancelotti kommt er erst auf 316 Spielminuten - nagt offenbar an Mariano.

Einen Ausweg könnte Fenerbahce Istanbul bieten. Der Traditionsverein hat den Real- Edeljoker nach Informationen von Fotomaç bei der Suche nach einem neuen Mittelstürmer ganz oben auf seine Einkaufsliste gesetzt.