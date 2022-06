Primera Division Mariano Diaz weigert sich, Real Madrid zu verlassen

Mariano Diaz (28) hat offenbar kein Interesse daran, Real Madrid vor Ablauf seines Vertrag zu verlassen. Über derartige Informationen will das spanische TV-Format El Chiringuito de Jugones verfügen.

Stattdessen soll Mariano Diaz den Plan verfolgen, seinen 2023 auslaufenden Kontrakt erfüllen zu wollen. Das würde bedeuten, dass den Blancos die letztmalige Gelegenheit entgehen würde, eine angemessene Ablöse zu kassieren.

Bereits seit 2011 gehört Mariano Diaz Real Madrid an, ließ sich damals noch im Nachwuchs des spanischen Rekordmeisters ausbilden. Zum großen Durchbruch an der Concha Espina hat es jedoch nie gereicht. In der vergangenen Saison kam er nicht mal auf 400 Einsatzminuten.