Primera Division Mariano Diaz willigt endlich ein, Real Madrid zu verlassen

Real Madrid könnte Mariano Diaz in der finalen Phase des Sommertransfermarkts doch noch loswerden. Wie die Sportzeitung AS berichtet, ist der 29-Jährige mittlerweile davon abgerückt, sich systematisch zu weigern, die Concha Espina zu verlassen.

Mariano soll einen Abgang nun ins Auge gefasst haben, weil er realisiert hat, dass er wie schon in der Vorsaison auch in Zukunft keine große Rolle in den Planungen von Trainer Carlo Ancelotti einnehmen wird.