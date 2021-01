Real Madrid : Martin Ödegaard wechselt zu Arsenal – so denkt sein Nationaltrainer

Martin Ödegaard jetzt nun offiziell ein Spieler des FC Arsenal. Die Leihe wurde am Montag verkündet. Stale Solbakken hat Respekt vor Ödegaards Entscheidung.

"In erster Linie, sollte der Deal über die Bühne gehen, denke ich, dass es zeigt, dass er extrem großes Vertrauen in sich selbst hat", erklärt Norwegens Nationaltrainer gegenüber der Zeitung VERDENS GANG.

Ödegaard bekam in dieser Saison nicht mal 400 Minuten Rasen unter den Füßen – und das, obwohl Real Madrid die eigentlich noch auf ein Jahr ausgelegte Leihe zu Real Sociedad auf expliziten Wunsch von Trainer Zinedine Zidane vorzeitig beendete.

"Er kommt in eine neue Liga und zu einer Mannschaft, die sich zwar in letzter Zeit deutlich gesteigert hat, einige gute Siege errungen hat und in der Tabelle geklettert ist", analysiert Solbakken die momentane Arsenal-Gemengelage, "aber es ist eine Traditionsmannschaft, die seit einiger Zeit unterdurchschnittlich ist."